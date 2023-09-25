أمير نجران يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

يرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً، حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، وذلك في قاعة الأمير مشعل للمعارض والمؤتمرات.

وستتضمن فعاليات الاحتفاء مشاركة جمعية الثقافة والفنون، وطلاب وطالبات التعليم بالمنطقة، إضافة إلى إقامة العرضة السعودية.

الفنون الشعبية

هذا واحتفى أهالي منطقة نجران أمس الأحد باليوم الوطني بإقامة عدد من الفعاليات والبرامج الوطنية في مشاهد بعثت على الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة السعيدة.

وتشتهر المنطقة بعدد من الفنون الشعبية والفلكلورات التي كانت حاضرة ضمن احتفالات الأهالي مثل "الرزفة، والزامل"، في مشهد بديع، وفي تناغم شعبي وفلكلوري من الرقصات ذات السمة الواحدة.

احتفالات نجران باليوم الوطني

واحتفت منطقة نجران، باليوم الوطني الـ 93، وذلك في أجواء تسودها السعادة والفرحة، وتخللها مشاعر الفرح والبهجة لدى الكبار والصغار مواطنين ومقيمين، بهذه المناسبة الغالية.

وعمّت مظاهر الفرح التي رصدتها "واس" أرجاء المنطقة كافة، فيما تزينت المباني والميادين والطرقات بالأعلام الخضراء، وعبارات الحب والوفاء والولاء والانتماء للوطن.

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وشملت الفعاليات تنظيم مسيرة وطنية شارك بها عدد من الجهات الحكومية، ومسيرة للخيول، وفعاليات وطنية وثقافية وترفيهية بمتنزه الأمير جلوي، وحديقة الملك عبدالعزيز، وفعالية الصوت والضوء بقصر الإمارة التاريخي، وعروض الألعاب النارية بجوار مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ومعارض للأسر المنتجة وفعاليات وأناشيد وطنية وعروض ليزر بساحة النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود.