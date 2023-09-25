تحد خطير يغزو “تيك توك” ويثير هلعًا في فرنسا

انتشر خلال الأيام القليلة الماضية تحد كارثي على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بين طلاب المدارس خاصة في فرنسا.

ويتجسد هذا التحدي في صفع الرأس و"فتل الرقبة" دون سابق إنذار.

وتسلل التحدي إلى صفوف التلاميذ، دافعًا القطاع التربوي إلى الاستنفار، لاسيما أنه قد يكون قاتلًا في بعض الحالات.

وبحسب وسائل إعلام محلية فرنسية، فإن التحدي المنتشر في مدارس فرنسا، خاصة في مدينة بوردو جنوب غربي البلاد، يعتبر خطيرًا إذ يمكن أن يؤثر على العمود الفقري والعنق، وفق وسائل إعلام محلية.

وتقدمت إحدى الأمهات بشكوى في إحدى المدارس إثر تعرض ابنها لإصابة بسبب جراء هذا "الترند الخطير".

كما أرسلت السلطات التربوية المعنية مذكرات إلى مديري المدارس، تهدف إلى تقديم إرشادات واضحة ورفع مستوى الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس حول تلك الظاهرة.