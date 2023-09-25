هل يصمد رقم حمدالله التاريخي في كأس خادم الحرمين؟

يملك المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي، رقمًا قياسيًا مميزًا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن هل يصمد هذا الرقم في الموسم الجديد في ظل مشاركة عدد من النجوم الكبار في البطولة لأول مرة؟.

ويعتبر حمدالله صاحب أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس خادم الحرمين الشريفين، حين سجل بقميص فريقه السابق النصر 14 هدفًا في نسخة 2018-2019.

ويعد النجم المغربي هو أفضل هدّاف للبطولة في نسخة واحدة، فيما يأتي في المركز الثاني الثنائي سعود جاسم لاعب القادسية موسم 1975-1976، وأمين دابو لاعب الأهلي موسم 1978-1979، وسجل كل منهما 10 أهداف.

نسخة 2018-2019 كانت استثنائية ليس بسبب رقم حمدالله فحسب، وإنما لأنها شهدت تسجيل 254 هدفًا، كأكثر نسخة تسجيلًا عبر التاريخ.

ويسيطر اللاعبون الأجانب على لقب هدّاف كأس خادم الحرمين الشريفين منذ موسم 2012-2013، حين توج بالجائزة مناصفة الثنائي مهندي عسيري من الأهلي ومختار فلاتة من الاتحاد، وسجل كل منهما 4 أهداف.

وسيحاول حمدالله كسر رقمه القياسي في نسخة الموسم الجاري لكن هذه المرة بقميص الاتحاد، فيما سيسعى نجوم الأندية السعودية في الموسم التاريخي لتحطيم الرقم أو على الأقل معادلته.