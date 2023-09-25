موقف ميسي من المشاركة في نهائي كأس الولايات المتحدة

أعلن الأرجنتيني تاتا مارتينو، المدير الفني لإنتر ميامي الأميركي، موقف مواطنه ليونيل ميسي من التواجد في نهائي كأس الولايات المتحدة.

ويقام نهائي كأس الولايات المتحدة بين إنتر ميامي ضد فريق هيوستن دينامو الأربعاء القادم.

وغاب ميسي عن فريقه في الأيام الماضية بسبب تعرضه لإصابة.

وقال مارتينو في تصريحات صحفية: "من الصعب جدا تحديد نسبة تواجده، لأنه قرار صعب، خاصة بسبب المخاطر المستقبلية".

وأضاف: "لنرى ذلك يوما بعد يوم، سأتحدث معه لأرى ما يقوله لي، وكيف يشعر، إنه ليس قرارا سهلا، سيتطلب وقتا حتى نتخذ أفضل قرار".