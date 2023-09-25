ماني يعوض غياب رونالدو في هجوم النصر

استقر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، على الدفع بالسنغالي ساديو ماني في خط الهجوم بدلًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويلتقي النصر مع نظيره أحد في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وقرر كاسترو إراحة رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وذلك بسبب شعورهما بالإرهاق.

ويعوض الإيفواري سيكو فوفانا غياب بروزوفيتش حسب التدريبات الأخيرة التي أجراها كاسترو، بينما سيكون عبد الرحمن غريب جناحًا أيسر مكان ساديو ماني الذي سيبدأ في مركز رأس الحربة.

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