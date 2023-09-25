جوتا على رادار توتنهام في الميركاتو الشتوي

يقترب البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" من الرحيل من صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ودخل جوتا في دائرة اهتمامات نادي توتنهام الإنجليزي للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

وأشار الصحفي التركي أكرم كونور، عبر حسابه على منصة "إكس"، الإثنين، إلى أن جناح سلتيك السابق دخل في دائرة اهتمامات نادي توتنهام الإنجليزي.

ويقود توتنهام حاليًا مدرب جوتا السابق في سلتيك الإسكتلندي بوستيكوغلو.

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وأوضح كونور أن النادي الإنجليزي مهتم باللاعب الذي انضم لصفوف الاتحاد خلال الانتقالات الصيفية الماضية ولكن ينتظر موافقة المدرب لبدء المفاوضات.