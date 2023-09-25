فيديو| محمد صلاح يتحدي ابنتيه.. من يضحك يخسر

دخل محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، في تحدي من نوع خاص مع ابنتيه مكة وكيان.

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وكان التحدي الذي اقترحه صلاح هو تحدي الضحك، القائم على أن الذي يضحك أولًا هو الخاسر.

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو مع بناته مكة وكيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، في تحدي الضحك ليكون أول الخاسرين هى كيان التي ضحكت أولًا ثم مكة التي ضحكت ثانيا ليفوز صلاح بالتحدي.

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