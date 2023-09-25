“الانضباط” تُغرم الأهلي 100 ألف ريال

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم نادي الأهلي 100 ألف ريال بسبب ما صدر من جماهيره تجاه أرضية الملعب في مباراة النصر وإصابة لاعب الفريق المنافس.

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وجاء القرار كعقوبة انضباطية بعد بعد إلقاء جماهير الأهلي 6 علب مياه و3 أدوات تجاه أرضية الملعب خلال مباراة فريقهم مع النصر ما تسبب في إصابة لاعب الفريق المنافس.

كما أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، التونسي لاري عزوني، لاعب فريق الفيصلي الأول الأول لكرة القدم، مباراتين وألزمته بدفع غرامة مالية 15 ألف ريال.

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كما ألزمت اللجنة نادي القيصومة بدفع غرامة مالية قدرها «750 ريال بعد إلحاقه الضرر بمرافق وممتلكات ملعب مباراة فريقه أمام العدالة.

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