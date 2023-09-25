هيئة الإذاعة والتلفزيون تحتفي بإطلاق قناة “السعودية الآن”

احتفت هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ونخبة من الإعلاميين ورموز المجتمع، مساء الاثنين، بإطلاق قناة "السعودية الآن".

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وشهد الحفل الذي أقيم برعاية سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، حضورًا لافتًا من شركاء القناة، التي تأتي امتدادًا لسلسلة قنوات الهيئة، ومنصة وطنية رسمية متخصصة في نقل الفعاليات والمناسبات والأحداث المهمة التي ستشهدها وتستضيفها السعودية في ظل رؤيتها الطموحة 2030.

وخلال كلمته في حفل الإطلاق أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن تصاعُد وتيرة الأحداث والفعاليات في السعودية كان له إسهامه المقدر في إطلاق القناة،

وأشار الحارثي، إلى أن الهيئة حريصة بقيادة الوزير صاحب فكرة القناة، والكفاءات من أبناء الهيئة، على إيصال رسالة السعودية السامية للعالم أجمع.

جدير بالذكر أن قناة "السعودية الآن" ستخصص مساحات واسعة من بثها الحي لنقل الفعاليات، عاملة على التكامل مع منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، وصنع التفاعل مع الجمهور.

وسيسعى القائمون عليها لصنع شراكات استراتيجية رائدة، تسهم في تقديم خدمات عالية الجودة، وتعزيز محتواها وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من إطلاقها.

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