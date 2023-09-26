سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة تحتفل باليوم الوطني الـ 93

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية حفلاً عاماً بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة تحت شعار "نحلم ونحقق" بمقر أكاديمية الملك عبدالله بواشنطن، وذلك بالتعاون مع الملحقية الثقافية، وبمشاركة الملحقيتين العسكرية والتجارية والخطوط الجوية السعودية.

وتضمن الاحتفال عروضاً فنية متنوعة تبرز الثقافة السعودية بأشكال متعددة، وتم بث محتوى وطني تم عرضه عبر شاشات ضخمة عكست جزءاً من تاريخ الوطن وتراثه وثقافته وثراءه الحضاري وتاريخه العريق.

اقرأ أيضًا: استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق في المملكة

وشملت الاحتفالية فعاليات متنوعة منها العرضة السعودية، ومعرضاً فنياً، وأغانٍ وطنية، وبرامج للجهات المشاركة، وعرضاً مرئياً، ومسرحية قدمتها الملحقية الثقافية بعنوان "ضوء أخضر"، ومسابقات تفاعلية، وقصيدة وطنية تجسد اللحظات الأولى لتأسيس هذا الوطن الشامخ على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – رحمه الله – والملوك من بعده، إلى وقت الخير والرخاء بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.