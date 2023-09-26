فيلم “100 Years” حفظ داخل كبسولة زمنية ويعرض بعد قرن من الزمان

تتميز بعض الأفلام بقدرتها على نقل المشاهدين عبر الزمن وإلقاء الضوء على قصص وأحداث مهمة في تاريخ البشرية، وفيلم "100 Years" فلمًا استثنائيًا بالمعني الحرفي للكلمة،

فيلم "100 Years" هو فيلم سينمائي غير تقليدي تم الإعلان عنه في عام 2015 بوصفه مشروعًا مستقبليًا، وتعاون المخرج الأمريكي روبرت رودريغيز مع الممثل الإنجليزي جون مالكوفيتش في هذا المشروع الفريد.

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تم تصميم "100 Years" ليتم طرحه في دور العرض السينمائي في عام 2115، أي بعد مائة عام من إعلانه الأصلي في 18 نوفمبر 2015. تم ابتكار الفيلم كتجربة فنية وتجربة تواصل مع الأجيال المستقبلية. وفي ظل هذا النهج المبتكر، تم اتخاذ قرار بألا يتم الكشف عن تفاصيل كاملة حول القصة أو الخريطة الزمنية للفيلم حتى تاريخ عرضه المقرر في 2115.

استوحى فيلم "100 Years" اسمه من الوقت الذي احتيجَ لتعتيق زجاجة واحدة من كونياك لويس الثالث عشر، وكانت الفكرة وراء هذا المشروع هو تقديم لمحة عن الاحتفال بالتراث الثقافي والفني للبشرية في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين. وقد تم تصوير مقطع ترويجي قصير للفيلم، يعرض بعض الصور والمشاهد المليئة بالغموض والتشويق.

ومن المثير للاهتمام أن "100 Years" تم تخزينه في صندوق خاص ومقفل، وسيتم فتح الصندوق وعرض الفيلم لأول مرة في عام 2115 في مهرجان سينمائي خاص. وبالتالي، فإن المعلومات المتاحة حول الفيلم حاليًا محدودة جدًا، وتبقى طبيعة القصة والتفاصيل الفنية سرًا حتى يتم عرضها للجمهور في المئوية القادمة.