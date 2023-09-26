محرز خارج حسابات الأهلي في كأس خادم الحرمين

كشفت تقارير صحفية بأن الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي سيكون خارج حسابات الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق، في مستهل مشواره بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين حين يواجه العين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ32 للمسابقة.

وأشار تقرير نشرته صحيفة الرياضية السعودية إلى أن المدرب ماتياس يايسله قرر استبعاد الثنائي الجزائري رياض محرز والفرنسي سانت ماكسيمان من قائمة الفريق بالمباراة.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن المدرب الألماني فضّل إراحة محرز وماكسيمان بعد الاعتماد عليهما في مباريات الدوري السعودي تجنبًا لتعرضهما إلى الإرهاق.

ومن المقرر أن يجري يايسله العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي الذي سيواجه العين، وسيمنح الفرصة لعدد من الأسماء التي لم تشارك في الدوري.

يُذكر أن الأهلي اختتم استعداداته لمباراة العين بتدريبات غلب عليها الجانب الترفيهي لتجنب إرهاق الفريق.