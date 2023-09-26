ياسر المسيليم يهاجم إدارة الأهلي

كشف ياسر المسيليم، حارس الأهلي السابق، كواليس رحيله عن قلعة الكؤوس بعد مسيرة استمرت 21 عامًا بين صفوف الفريق.

صاحب الـ39 عامًا دافع عن ألوان الأهلي في الفترة من 2002 حتى 2023، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب، قبل أن يرحل عن النادي عقب نهاية عقده.

وقال المسيليم في بث مباشر عبر "تيك توك": "كان عقدي ينتهي مع الأهلي في شهر أكتوبر المقبل".

وأضاف: "إدارة الأهلي أبلغتني أنه لن يتم تجديد عقدي، لذا طلبت الحصول على مخالصة مالية من أجل البحث عن نادٍ جديد ألعب له".

وأتم المسيليم تصريحاته قائلا: "الإدارة أعطتني المخالصة قبل ساعتين فقط على نهاية سوق الانتقالات الصيفية، كانت حركة سيئة جدًا".

يذكر أن المسيليم قرر اعتزال كرة القدم نهائيا بعد رحيله عن الأهلي.