مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على مداخل وأبواب الأقصى.

وأفادت مصادر فلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته، كما اعتقلت قوات الاحتلال أحد حراس المسجد الأقصى، وعرقلت دخول العديد من المصلين والزوار إلى الأقصى، لتأمين عملية الاقتحام.

وكان 351 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى أمس الاثنين، على مجموعات، حيث ضمت كل مجموعة 50 مستوطنًا، لإحياء "عيد الغفران" اليهودي، وارتدى بعضهم لباس الكهنة، فيما رُصد أحدهم وهو يحمل سلاحًا.