مركز الملك سلمان للإغاثة يحتفل باليوم الوطني الـ 93

احتفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقره في الرياض، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بمشاركة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وعدد من قيادات المركز ومنسوبيه.

وخلال الاحتفالية، أوضح الربيعة أن المملكة تحتفل باليوم الوطني الـ 93 لتوحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، ووصولاً لهذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده اللذين يقودان الوطن نحو التقدم والنمو والإنجازات التنموية الكبرى في شتى المجالات.

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وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعد أحد الأوجه المشرقة للمملكة ويشرف بحمل لواء العمل الإنساني السعودي الدولي.

وأشار إلى أن المملكة تعد في طليعة الدول التي تقدم العمل الإنساني الصادق النبيل لجميع المحتاجين والمنكوبين في مختلف دول العالم دون تمييز، مبديًا ثقته الكبيرة بمنسوبي المركز مطالبهم بمضاعفة الجهود والعمل بإخلاص وتفان، والتركيز على الإبداع والتطوير والمبادرة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بترجمة رؤية المملكة 2030 الهادفة لتنمية العمل التطوعي والإنساني وتطوير آلياته.