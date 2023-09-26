جامعة الباحة تحتفل باليوم الوطني الـ 93 للمملكة

احتفلت جامعة الباحة اليوم، باليوم الوطني الـ 93 للمملكة تحت شعار "نحلم ونحقق"، برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

حضر الاجتفالية رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، ومنسوبي الجامعة، وذلك في بهو المبنى الإداري بالمدينة الجامعية.

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ودشّن رئيس الجامعة معرض هوية اليوم الوطني والفنون البصرية، الذي تضمن 8 أركان لإبراز المشاريع وركن الفنون الموسيقية والتشكيلية والتصوير الضوئي والخط العربي.

كما تضمن الاحتفال فقرات الحفل العديد من القصائد الشعرية وأوبريت بعنوان "نحلم ونحقق".

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