أمير دولة قطر يستقبل وزير الخارجية

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في إطار زيارته الرسمية.

وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لأخيهما أمير دولة قطر، الذي حمله نقل تحياته وتقديره لهما، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

#الدوحة | صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يستقبل سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan في الديوان الأميري pic.twitter.com/EOtCzHOzL7 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 26, 2023

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

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