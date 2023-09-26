منتدى الأعمال السعودي – السنغافوري يبحث توسيع التجارة الثنائية وتنويعها

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن الرؤية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أحدثت تحولات في الاقتصاد السعودي جعلته مختلف عما كان قبل 5 أعوام.

وأوضح القصبي، خلال "منتدى الأعمال السعودي ـ السنغافوري" بمشاركة نحو 300 قيادي من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات تجارية إستراتيجية، وأن حجم التجارة يقدر بـ 12 مليار دولار، وهناك فرص كبيرة لتوسيع حجم التجارة الثنائية وتنويعها.

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وبين أن المملكة تعمل على التحول إلى أن تكون مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وذلك بفضل "البنية التحتية الناعمة والصلبة"، والمناطق الاقتصادية التي أطلقتها هذا العام، إلى جانب تحقيقها أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بين جميع دول مجموعة العشرين في 2022 بنسبة 8.7%، وبإجمالي ناتج بلغ 1.1 ترليون دولار، إضافة إلى أن 12% من حجم التجارة العالمية في 2021 م بالمملكة، فيما سوق التجارة الإلكترونية السعودي يحتل المرتبة 27 عالمياً.

فيما أفاد تان سي لينغ، وزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورا، خلال كلمته في المنتدى أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة، مع روابط تجارية واستثمارية قوية، وأن هناك تقدم كبير محرز في تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الاتصال والطاقة.

وأشار سي لينغ، إلى أن رؤية المملكة 2030 مثيرة للإعجاب، وتتيح فرصًا للشركات السنغافورية، وأن إطلاق مجلس الأعمال السعودي ـ السنغافوري سيعزز الروابط التجارية بين البلدين، وسيدفع هذه الشراكة إلى الأمام في مجالات مثل البدائل منخفضة الكربون، والتحول الرقمي، والموانئ والخدمات اللوجستية.

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