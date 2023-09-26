رسميا.. الجزائر تسحب ملف الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2025 و2027

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سحب ملف ترشحه لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 و2027.

وأكد وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في تصريحات صحفية للتلفزيون الجزائري، أن الجزائر قامت بسحب ملف ترشحها لاحتضان كأسي أمم أفريقيا 2025 و2027.

وجاء انسحاب الجزائر من سباق احتضان كأس أفريقيا قبل يوم واحد فقط من إعلان "الكاف" عن مستضيفي نسختي 2025 و2027.

ومن المقرر أن تقاك نسخة 2023 في كوت ديفوار، حيث تنطلق في يناير المقبل.

وكانت الجزائر تنافس المغرب والملف المشترك بين بنين ونيجيريا لاستضافة نسخة 2025.

كما ترشحت أيضًا الجزائر لاستضافة نسخة 2027 مع السنغال وملف مشترك يضم تنزانيا وكينيا وأوغندا.