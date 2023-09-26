صدمة جديدة.. ريال مدريد يعلن إصابة أردا جولر

أعلن ريال مدريد تعرض لاعبه التركي أردا جولر لإصابة جديدة ليستمر غيابه عن الملاعب لفترة أطول.

وفي بيان رسمي، ذكر ريال مدريد أنه بعد الاختبارات التي أجريت على أردا جولر من قبل الخدمات الطبية للنادي، تم تشخيص إصابته بإصابة في العضلة الأمامية المستقيمة في الفخد الأيسر.

وكشفت تقارير صحفية أن تلك الإصابة ستجبر أردا جولر على استمرار غيابه عن المشاركة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وكان صاحب الـ18 عاما عاد إلى تدريبات ريال مدريد خلال الساعات الماضية بعد تعافيه من الإصابة التي أجلت ظهوره مع النادي الملكي.

وعانى جولر من إصابة في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى تعرض لها في نهاية شهر يوليو الماضي.

يذكر أن أردا جولر انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من فنربخشة، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق حتى الآن، أو الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انطلاق الموسم.