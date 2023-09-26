الهيئة الملكية لمدينة الرياض تقيم ندوة حول معرض الرياض إكسبو 2030

أقامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض - الجهة المسؤولة عن ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030- بتنظيم الفريق الفني لملف الرياض إكسبو 2030، في العاصمة الفرنسية باريس، ندوةً بعنوان "الازدهار للجميع"، بحضور عدد من مندوبي الدول لدى المكتب الدولي للمعارض.

إقرأ أيضًا: مدير الملف الفني للرياض إكسبو 2030: الرياض جاهزة لاحتضان المحفل العالمي

وقدم وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، ومستشار الشمولية دانيال سوبيل كلمات تناولت ملف المملكة وعنوان الندوة.

وخلال الندوة، قال وزير السياحة: "يأتي عنوان معرض الرياض إكسبو 2030 -حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل- ضمن سعي المملكة لمد جسور التواصل والتعاون الدولي لمعالجة أوجه التفاوت والاختلافات العالمية نحو عالم أكثر شمولية واستدامة.

إقرأ أيضًا: كوت ديفوار تدعم استضافة الرياض “إكسبو 2030”

وأكد الخطيب, على التزام المملكة، كدولة مستضيفة، بالعمل مع الجميع لخلق عالمٍ مزدهر، وهذه ليست مجرد رؤية؛ بل واقع عالمي، مشيرًا إلى أن المملكة تعيش تطورًا غير مسبوق في مختلف المجالات، وتشهد انفتاحًا في المجالات المتعددة، والتي ستسهم في تحقيق وعدها بإقامة نسخة استثنائية في معرض الرياض إكسبو 2030.

إقرأ أيضًا:

رئيس وزراء موريشوس يدعم استضافة الرياض “إكسبو 2030”