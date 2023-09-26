وداعًا للمضايقات.. بدء عرض هوية المتصل عبر الجوال الأحد المقبل

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بدء عرض هوية واسم الجهة للطرف المتصل به عبر الجوال، بدءً من الأحد المقبل الموافق الأول من أكتوبر.

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ولفتت الهيئة إلى أن الخدمة تهدف إلى رفع مستوى موثوقية المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية لدى المستخدم، كذلك الحد من المكالمات الانتحالية وحماية المستخدمين من المضايقات وعمليات النصب والاحتيال.

وتتيح الخدمة ظهور أسماء الجهات الاعتبارية فقط للمستخدمين سواء كانت حكومية أو خاصة عند الاتصال بهم، وذلك عبر اشتراك تلك الجهات بالخدمة مع مقدمي الخدمات.

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ويهدف ذلك الإجراء إلى توظيف التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي، وضمان مواءمة الأجهزة الطرفية مع الشبكات العاملة في المملكة، وتوعية المستخدمين حيال اسم الجهة المتصلة.

ولا تتطلب هذه المواصفة الفنية الحصول على أي نوع من التراخيص، كما أنه ليست هناك أي متطلبات إضافية لهذه المواصفات الفنية.

ولعرض اسم المتصل ورقمه في سجل المكالمات، يجب أن يكون الجهاز قادراً على استقبال وعرض اسم المتصل ورقمه لكافة أنواع التقنيات، بما في ذلك ( 2G ،3G ،4G ،5G).

ويمكن لمقدّمي الخدمة استخدام هذه الخاصية في شبكاتهم لتحديد اسم المتصل، دون الحاجة لإجراء من جانب الأطراف المتصلة لتفعيل هذه الخاصية، ويقتصر تفعيل الخاصية على المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية.

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