الرائد يقترب من إقالة يويوفيتشيفيتش

بدأت إدارة نادي الرائد في البحث عن مدير فني جديد لتعويض إيجور يوفيتشيفيتش، التي استقرت على إقالته بسبب سوء النتائج.

وكان الرائد قد خرج من دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين إثر خسارته من النجمة بهدفين لهدف أمس الاثنين.

وتعد هذه الخسارة الأولى لفريق من دوري المحترفين "روشن" أمام فريق من دوري "يلو".

ويرى عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الرائد، ضرورة بقاء المدرب خلال الجولتين المقبلتين أمام الأخدود والخليج، على أن يتم التغيير في مرحلة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.

فيما يرى الجانب الآخر ضرورة إقالته حاليًا وتعيين مدرب وطني من أبناء النادي لقيادة الفريق قبل التعاقد مع مدرب جديد.

ويحتل الرائد المركز السادس عشر من 18 فريق في دوري روشن للمحترفين، حيث فاز في مباراة واحدة من أصل 7 مباريات وتعرض للهزيمة في 5 مواجهات.