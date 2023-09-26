انطلاق مزاد الإبل بمحافظة عنيزة

انطلق مزاد عنيزة للإبل، اليوم، الذي يقام في محافظة عنيزة على تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان مع طريق الملك فهد، وعلى مساحة 4 ملايين متر مربع، ويستمر لمدة ثمانية أيام، برعاية أمير منطقة القصيم.

ويحتضن المزاد برامج ثقافية وشعبية كشعر المحاورة والنظم، وفعالية جادة الإبل , وساحة صنع بحب، وساحة الحرفيين والسيارات الكلاسيكية، إضافة لمشاركة أكثر من ٢٥ جهة حكومية وأهلية، والأسر المنتجة، ومزاد الإبل الذي يقام بصفة يومية.