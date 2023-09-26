انطلاق مزاد الإبل بمحافظة عنيزة

انطلق مزاد عنيزة للإبل، اليوم، الذي يقام في محافظة عنيزة على تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان مع طريق الملك فهد، وعلى مساحة 4 ملايين متر مربع، ويستمر لمدة ثمانية أيام، برعاية أمير منطقة القصيم.
ويحتضن المزاد برامج ثقافية وشعبية كشعر المحاورة والنظم، وفعالية جادة الإبل , وساحة صنع بحب، وساحة الحرفيين والسيارات الكلاسيكية، إضافة لمشاركة أكثر من ٢٥ جهة حكومية وأهلية، والأسر المنتجة، ومزاد الإبل الذي يقام بصفة يومية.
انطلق مزاد عنيزة للإبل، اليوم، الذي يقام في محافظة عنيزة على تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان مع طريق الملك فهد، وعلى مساحة 4 ملايين متر مربع، ويستمر لمدة ثمانية أيام، برعاية أمير منطقة القصيم.