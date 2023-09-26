الأهلي يفوز على العين ويتأهل لدور الـ16 من كأس الملك

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وخطف خطف بطاقة التأهل التاسعة لدور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب ستاد الملك سعود الرياضية بالباحة، في إطار مواجهات دور الـ 32 من البطولة.

بدأ الأهلي مواجهة العين بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: بسام الحريجي وروجير إيبانيز وميريح ديميرال وسعد بالعبيد.

في خط الوسط: فرانك كيسية ومحمد المجحد وجابري فيجا.

في خط الهجوم: سميحان النابت وروبيرتو فيرمينيو وفراس البريكان.

شهد تسجيل فراس البريكان "هدفين" وسميحان النابت هدف، وهدفي نادي العين سجلهما اللاعب إيلتون خورخي.

و تأهل 9 أندية حتى الآن لدور الـ16 من كأس الملك وهي الاتفاق والتعاون والشباب والحزم والهلال والنجمة والنصر وضمك.

ويعتبر النادي الأهلي هو تاسع المتأهلين حتى الآن في انتظار نتيجة لقاء الفيحاء أمام الرياض الجارية بنفس التوقيت.