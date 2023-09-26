تشكيل الاتحاد لمواجهة الخلود في كأس الملك

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد، تشكيل تشكيل فريقه لمواجهة الخلود، في المباراة التي تقام بينهما بعد قليل، ضمن منافسات بطولة الكأس.

يلتقي الاتحاد مع الخلود مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب الحزم، ضمن مواجهات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

دفع نونو سانتو بصالح العمري في تشكيل الاتحاد، في ظل غياب عبد الرزاق حمد لله وكريم بنزيما.

شكيل الاتحاد لمواجهة الخلود:

حراسة المرمى: المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان، لويز فيليبي، حسن قادش، أحمد بامسعود.

خط الوسط: مروان الصحفي، فابينيو، سلطان الفرادن.

خط الهجوم: رومارينهو، هاروني كامارا، صالح العمري.

يسعى الاتحاد إلى الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، بعدما نجح الهلال في التتويج به في النسخة الماضية على حساب الوحدة بركلات الترجيح.