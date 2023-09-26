فيديو | ثنائية “المنعم” تقود الفيحاء إلى ثمن نهائي كأس الملك

تفوق الفيحاء على الرياض مجددًا وفاز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحسم تأهله إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

أقيمت المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد مساء الثلاثاء.

وكان الفيحاء قد فاز على الرياض 3-1 في الأسبوع السابع من دوري روشن السعودي.

تقدم الرياض بهدف الجابوني ديديي ندونج في الدقيقة 15.

وقلب الضيوف الطاولة بتسجيل هدفين قبل نهاية الشوط الأول عبر الهداف مالك العبد المنعم في الدقيقتين 19 و45+3.