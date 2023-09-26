أخضر الريشة يحصد 10 ميداليات في بطولة البحرين الدولية

حقق المنتخب السعودي للريشة الطائرة للرجال والسيدات، 10 ميداليات متنوعة " 4 ذهبيات - فضية - 5 برونزيات "، وذلك في ختام منافسات بطولة البحرين الدولية في العاصمة البحرينية المنامة.

وجاءت الذهبية الأولى عن طريق اللاعب عامر محمد في منافسات " الفردي ناشئين "، والذهبية الثانية جاء بها الثنائي عبدالعزيز المقهوي وعامر محمد في منافسات " الزوجي ناشئين ".

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إنجاز دولي جديد في ميدان الريشة السعودية 🇸🇦🏸🥇🥈🥉

1️⃣0️⃣ ميداليات خلال مشاركة أخضر الريشة في بطولة البحرين الدولية للناشئين والشباب 2023

ما قصرتوا يا أبطال والقادم أجمل 👏🏻🥇🥈🥉 pic.twitter.com/6CLQS01Kx7 — اتحاد الريشة الطائرة (@badminton_ksa) September 25, 2023

وفي منافسات " الزوجي المختلط للناشئين " حقق اللاعبين عامر محمد والبتول المطيري الذهبية الثالثة، وخديجة لطيف، ومهد شيخ حققوا الذهبية الرابعة في منافسات " الزوجي المختلط للشباب".

وحققت لاعبتي الأخضر البتول المطيري وخديجة لطيف الميدالية الفضية في منافسات "الزوجي للشابات".

وجاءت بالبرونزية الأولى اللاعبة البتول المطيري في " الفردي ناشئين "، والثانية حصل عليها اللاعب مهد شيخ في " الفردي شباب "، والفضية الثالثة توجت بها اللاعبة خديجة لطيف في منافسات "الفردي شابات"، والرابعة حققها الثنائي فهد المالكي ومهد شيخ في منافسات "الزوجي شباب"، والبرونزية الخامسة عن طريق الثنائي محمد داود وريان المخيمر في منافسات "الزوجي للناشئين".