سفير المملكة لدى فلسطين يلتقي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير (غير المقيم) لدى دولة فلسطين، نايف بن بندر السديري، في رام الله، اليوم، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، خاصة الاستثمارية منها.