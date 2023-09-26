مصر تدين الهجوم الإرهابي ضد القوات البحرينية

أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الإرهابي الآثم الذي قامت به جماعة الحوثي ضد قوة دفاع مملكة البحرين، المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وأسفر عن استشهاد ضابط وفرد وإصابة آخرين أثناء تأديتهم لمهام الواجب الوطني ضمن قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" المشاركة في عمليات إعادة الأمل.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر، مشددةً على ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بصوره كافة، ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية.

وأعربت عن خالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين قيادةً وشعباً، ولذوي الضحايا في هذا المصاب، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.