فيديو | فراس البريكان يكشف سبب انتقاله إلى الأهلي

أكد المهاجم الدولي فراس البريكان، أن انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي جاء بهدف إثبات نفسه وإمكانياته.

سجل البريكان ثنائية في فوز الأهلي على حساب العين بنتيجة 3-2 ليقود فريقه للتأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك).

وقال البريكان في تصريحات لقنوات شركة الرياضة السعودية "SSC": "الحمدلله على الفوز والتأهل. أتيت إلى الأهلي من أجل إثبات نفسي والتعبير عن إمكانياتي".

وأضاف لاعب نادي الشباب السابق "الشوط الأول سجلنا ثلاثة أهداف. ولكن في الشوط الثاني تراجع مردونا بشكل واضح وهذا تسبب في قبول شباكنا لهدفين".

وختم البريكان تصريحاته: "من الطبيعي أن يحدث التراخي والتراجع بعد التقدم بالثلاثية، لكننا حققنا الفوز في نهاية المطاف".