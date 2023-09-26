التعاون الإسلامي تُدين الهجوم الإرهابي على قوات مملكة البحرين

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي, الهجوم الحوثي الذي استهدف عدداً من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وأسفر عن استشهاد ضابط وفرد وإصابة آخرين.

وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, عن خالص التعازي لذوي الشهيدين ولحكومة وشعب البحرين، متمنياً الشفاء للمصابين.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية لا تنسجم مع الجهود الإيجابية المبذولة سعياً لإنهاء الأزمة في اليمن.