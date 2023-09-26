سحب قرعة البطولة العربية لكرة السلة للأندية

أجرى الاتحاد العربي لكرة السلة، اليوم، قرعة البطولة العربية لكرة السلة للأندية في نسختها الـ(35)، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، بمشاركة 18 فريقاً يمثلون 13 دولة عربية.

🏆 #البطولة_العربية_لكرة_السلة_للأندية 2023 🇶🇦 قرعة مجموعات الأندية الـ 18 ✅ بالتوفيق لجميع الأندية pic.twitter.com/ffcTWGvgT6 — Qatar SC Basketball (@Qsc_bb) September 26, 2023

وجاءت المجموعات المشاركة في البطولة بعد سحب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى (قطر القطري - المحرق البحريني - خدمات البريج الفلسطيني - الكويت الكويتي).

المجموعة الثانية: (الاتحاد السكندري المصري - السيب العماني - الأهلي القطري - دينامو اللبناني - اتحاد الجزائر).

المجموعة الثالثة: (القادسية الكويتي - وحدة صنعاء العماني - جمعية سلا المغربي - الفتح السعودي).

المجموعة الرابعة: (الأهلي المصري - الاتحاد الليبي - دجلة الجامعة العراقي - مجد طنجة المغربي - بيروت اللبناني).

واستطاع 18 فريقًا الفوز بالبطولة العربية لكرة السلة للأندية، وفي المقدمة الاتحاد السكندري المصري برصيد 7 بطولات.