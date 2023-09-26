رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي رئيس جمهورية غيانا

التقى رئيس مجموعة البنك الإسلامية للتنمية الدكتور محمد الجاسر, اليوم, رئيس جمهورية غيانا الدكتور محمد عرفان علي في جورج تاون.

وناقش الطرفان خلال اللقاء تطلعات جمهورية غيانا لتصبح جمهورية رائدة عالمياً في مجال أمن الطاقة والغذاء والمناخ إضافة إلى رغبتها في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية واللحوم الحلال، إضافة إلى مناقشات رفيعة المستوى مع المسؤولين في حكومة غيانا.

كما زار برفقة وزير المالية في غيانا الدكتور أشني سينغ ووزير الزراعة الدكتور ذو الفقار مصطفى، مزرعة الذرة والصويا التي تنتج المحاصيل الإستراتيجية اللازمة لتربية الماشية والدواجن.