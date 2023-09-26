الفيصلي يقصي الطائي من كأس الملك

خطف الفيصلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الفيصلي على ضيفه الطائي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وأصبح الفيصلي ثاني فريق بعد النجمة من دوري "يلو" يتخطى دور الـ32 من كأس الملك.

سجل الفرنسي أرنولد جاريتا الهدف الأول عند الدقيقة 55، وأحرز الألماني جوي ميكلز الهدف الثاني عند الدقيقة 87.

وأهدر الغاني بيرنارد مينساه ركلة جزاء الطائي عند الدقيقة 62.

كما ألغى حكم المباراة هدفين أحدهما للطائي والآخر للفيصلي بداعي وجود مخالفة قبل التسجيل.

بعد العودة لتقنية الـVAR ..

الحكم يقرر إلغاء هدف الطائي الأول ❌#أغلى_الكؤوس#الفيصلي_الطائي | #SSC pic.twitter.com/kLVDQS6bld — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023

كما شهدت المباراة الحضور الأول للروماني لورينتيو ريجيكامب مدرب الطائي الجديد.

وينتظر الفيصلي قرعة ثمن النهائي التي تسحب، الأربعاء.