برشلونة يخطف تعادلًا بشق الأنفس أمام مايوركا في الدوري الإسباني

عاد برشلونة بالتعادل 2-2 من أرض ريال مايوركا الثلاثاء ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

أقيمت المباراة بملعب "مايوركا سون مويس"، تحت إداوة الحكم أليخاندرو رويز.

سجل للبرسا، البرازيلي رافينيا 41، وفيرمين لوبيز 75.

فيما وقع على ثنائية صاحب الديار فيدات موريكي 8 وأبدون براتس 45.

صار رصيد برشلونة 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن جيرونا الذي سيحل ضيفاً على فياريال الأربعاء.

في حين يأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ولا يزال لديه مباراة الأربعاء أمام لاس بالماس.

يستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية في الجولة الثامنة من الدوي يوم الجمعة المقبل 29 سبتمبر فس ملعبه "مونتغويك".