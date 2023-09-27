كسر في ذراع جنابري يبعده عن بايرن ميونخ

تأكد غياب سيرجي جنابري نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا لعدة أسابيع بعد تعرضه لكسر في الجزء السفلي من الذراع الأيسر.

وتعرض جنابري للإصابة في وقت مبكر من المباراة التي فاز فيها النادي البافاري على مضيفه بروسيا مونستر 4 /صفر مساء الثلاثاء في الدور الأول لكأس ألمانيا عقب اصطدامه بحارس مرمى أصحاب الأرض يوهانيس شينك، ليغادر الملعب بعدها.

وقال المدرب توماس توخيل في بيان نقله بايرن ميونخ: "سيرج يحتاج إلى جراحة ويغيب لعدة أسابيع".

وأضاف: "إنها مأساة كبرى، خاصة بالنسبة له ولكن أيضا بالنسبة لنا، هو لاعب مهم وشخصية رائعة".

ويغيب جنابري عن المباريات المقبلة لبايرن في البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا وكذلك عن مواجهتي منتخب ألمانيا أمام الولايات المتحدة والمكسيك منتصف الشهر المقبل.