عمليات نينوى: فرق الدفاع المدني أنهت عملها ولا جثث متبقية

أكد قائد عمليات نينوى اليوم الأربعاء أن فرق الدفاع المدني أنهت عملها في قاعة الحمدانية التي اندلعت النيران بها أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه لا جثث متبقية بعد.

وقال قائد عمليات نينوى، إن مالك قاعة الحمدانية هارب إلى إقليم كردستان وتعمل السلطات العراقية على ضبطه.

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وأكد أن استخدام الألعاب النارية داخل قاعة الحمدانية في محافظة نينوى سبب الحريق.

هذا وارتفع عدد الضحايا والمصابين في حريق قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح.

وأكدت وزارة الصحة العراقية أن الوضع مسيطر عليه في دائرة صحة نينوى، لافتة النظر إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية​​​.