جالاتا سراي يهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة

أهدر جالاتا سراي ضربة جزاء بطريقة غريبة خلال مباراته ضد أسطنبول سبور في الدوري التركي.

واعتلى فريق جالاتا سراي صدارة الدوري التركي الممتاز بفوزه على مضيفه أسطنبول سبور بهدف نظيف مساء الثلاثاء في الجولة السادسة للمسابقة.

وأضاع الفريق أضاع ركلة جزاء غريبة بعدما قرر كريم أكتوركوغلو لاعب الفريق تنفيذها بطريقة استثنائية، حيث قام بتمرير الكرة إلى زميله الأرجنتيني ماورو إيكاردي بدلا من تسديدها مباشرة في المرمى.

لكن ماورو إيكاردي أهدر ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة بطريقة غريبة لتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى أسطنبول سبور.

وعاد إيكاردي ليعوض إهدار ركلة الجزاء بتسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وسجل جالطة سراي فوزه الخامس خلال ست مباريات هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد وبسجل خالي من الهزائم.

الفوز رفع رصيد جالطة سراي إلى 16 نقطة في الصدارة من ست مباريات، متفوقا بنقطة واحدة فقط عن أقرب ملاحقيه فناربخشة الذي خاض خمس مباريات.