صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضًا تمويلية بقيمة 748 مليون ريال

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اليوم اجتماعه الثالث للعام المالي الحالي، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة،رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

إقرأ أيضًا: صندوق التنمية الزراعية يطلق “تمويل المزارع الريفية”

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن المجلس اعتمد خلال الاجتماع قروضاً تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت 748 مليون ريال، في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغـذائي، لتعزيز المخزون الإستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

وبين أن المجلس اطلع على عرض قدمته الهيئة العامة للأمن الغذائي، حول دعم المخزون المحلي وتغطية سلاسل الإمداد واستعراض مستوى التكامل بين الهيئة والصندوق في التنسيق، بشأن تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المجلس ناقش عدداً من التقارير والدراسات المتعلقة بتطوير أعمال الصندوق، إضافة إلى استعراض تقرير الأداء العام للصندوق من بداية العام المالي الحالي حتى نهاية شهر أغسطس المنصرم.

إقرأ أيضًا: الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية ضمن 13 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء

ونوه السهلي أن مجلس إدارة الصندوق اطلع على عرض بشأن تحديث المحفظة الائتمانية للصندوق، مستعرضاً تقارير اللجان المنبثقة عنه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة, معرباً عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق من دعم ومساندة تمكنه من أداء دوره التنموي في تحقيق الإستراتيجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي.

إقرأ أيضًا:

توقيع مذكرة تعاون بين صندوق التنمية الزراعية وهيئة الإحصاء