أخبار الرياضة

لخضر بريش ينضم لقنوات SSC الرياضية

27 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

عاد الإعلامي الجزائري الشهير لخضر بريش للساحة الرياضية عبر بوابة شبكة قنوات "SSC" السعودية في منصب جديد.

أعلنت عن تعيين لخضر بريش كمدير تحرير وكبير مقدمي الاستديوهات التحليلية الخاصة بالمباريات.

وذكرت شبكة قنوات "SSC" في تغريدة لها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "قنوات SSC الرياضية تعلن عن انضمام المقدم الرياضي المتميز لخضر بالريش لطاقم عملها كمدير تحرير وكبير المقدمين".

وكانت لخضر بريش رحل عن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" قبل 3 أشهر بعدما أعلنت القناة رحيل العديد من الأسماء بعد وصولهم لسن التقاعد.

ومن المقرر أن يبدأ لخضر بريش عمله خلال الأيام القليلة المُقبلة بعد توقيع العقود والاتفاق على كافة التفاصيل.