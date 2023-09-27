السديري يلتقي رئيس مجلس إدارة صندوق وقفية القدس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين، نايف بن بندر السديري، في رام الله، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة صندوق وقفية القدس منيب المصري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، خاصة الوقفية منها.

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وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، قدم أمس الثلاثاء أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجرت مراسم التسليم في مقر السلطة الوطنية في رام الله، بحضور معالي وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، نايف بن بندر السديري، يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً في العاصمة القدس، لفخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس pic.twitter.com/7BlvjwVBHc — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 27, 2023

ورحب الرئيس عباس بالسفير السديري، متمنيا له النجاح في مهامه، فيما نقل السديري إلى فخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، مؤكدا موقف المملكة الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.