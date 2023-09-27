صدارة مفاجئة.. مَن الأكثر مشاركة في الأهداف بأوروبا؟

بدأ موسم كرة القدم على قدم وساق وبدأت الجماهير في التعرف أكثر على اللاعبين الذين سرعان ما تألقوا في الجولات الأولى للدوريات بعد عدوتهم إلى العمل.

وعرفت قائمة اللاعبين العشرة الذين شاركوا في أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم عددا كبيرا من اللاعبين المعروفين في عالم كرة القدم.

لكن اقتحم القائمة عدد من الأسماء الصادمة، مع تواجد اسم مفاجئ على الصدارة، وهو الغيني المغمور سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت الألماني.

10 goals in 5 games. Serhou Guirassy is the best striker in the Bundesliga right now. pic.twitter.com/h1mH2Ej8B9 — DW Sports (@dw_sports) September 25, 2023

وأسهم سيرهو جيراس بـ11 مساهمة في الدوري الألماني حتى الآن، مقسمة إلى 10 أهداف وتمريرة حاسمة، وذلك بعد مرور خمس جولات فقط للبوندسليجا.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في القائمة محتلا المركز الثامن بعدما أسهم حتى الآن في 7 أهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله 3 أهداف وصناعة أربعة.

وجاءت قائمة الأكثر مشاركة في الأهداف بالدوريات الأوروبية هذا الموسم 2023-2024 كالتالي: