صدارة مفاجئة.. مَن الأكثر مشاركة في الأهداف بأوروبا؟

بدأ موسم كرة القدم على قدم وساق وبدأت الجماهير في التعرف أكثر على اللاعبين الذين سرعان ما تألقوا في الجولات الأولى للدوريات بعد عدوتهم إلى العمل.

وعرفت قائمة اللاعبين العشرة الذين شاركوا في أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم عددا كبيرا من اللاعبين المعروفين في عالم كرة القدم.

لكن اقتحم القائمة عدد من الأسماء الصادمة، مع تواجد اسم مفاجئ على الصدارة، وهو الغيني المغمور سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت الألماني.

10 goals in 5 games.

Serhou Guirassy is the best striker in the Bundesliga right now. pic.twitter.com/h1mH2Ej8B9

— DW Sports (@dw_sports) September 25, 2023