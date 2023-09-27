القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس سردار بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

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بدوره، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الرئيس سردار بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.