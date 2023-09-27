الجيش الوطني الليبي: عدد قتلى العاصفة في درنة بلغ 4120 حتى الآن

أفاد أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأربعاء، بأن العدد الإجمالي للجثامين المكتشفة في مدينة درنة التي اجتاحتها العاصفة دانيال بلغ حتى الآن 4120 قتيلاً.

جاء ذلك في رسم توضيحي نشره المسماري عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أوضح خلاله أن عدد الجثامين التي عثر عليها يوم الاثنين بلغ 56 جثة، بينما بلغ الجثامين يوم الثلاثاء 35 قتيلًا.

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وضربت العاصفة مدينة درنة في شرق ليبيا في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى وفاة وفقد الآلاف وإلحاق أضرار كبيرة بالأبنية والبنى التحتية.

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