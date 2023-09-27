الجيش البحريني يعلن وفاة جندي ثالث بعد إصابته في هجوم حوثي

أعلن الجيش البحريني، اليوم الأربعاء، عن استشهاد جندي ثالث متأثرًا بإصابته في الهجوم الحوثي الغادر على الحدود الجنوبية للسعودية يوم الاثنين الماضي.

وكانت البحرين أعلنت الاثنين الماضي مقتل ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.