ارتفاع حد الفقر.. الليرة التركية تهوي إلى قاع قياسي جديد

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مسجلة 27.251 مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات أمس الثلاثاء، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار.

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وجاء الانخفاض القياسي لقيمة الليرة التركية على الرغم من رفع المصرف المركزي سعر الفائدة إلى 30 في المائة واتخاذ إجراءات جديدة لدعمها.

وارتفعت خسائر الليرة 31.2 في المائة خلال العام الحالي، حيث كان أدنى مستوى قياسي لسعر صرف الليرة التركية، على الإطلاق، قد سجل الشهر الماضي 27.28 ليرة للدولار.

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وخسرت الليرة التركية نحو 24 في المائة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك باتجاه التشديد عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو الماضي.

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