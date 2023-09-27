بتواجد أبنائه.. سرقة منزل راموس

تعرض منزل الإسباني المخضرم سيرجيو راموس مدافع إشبيلية للسرقة خلال مباراة الفريق أمام لانس الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

وبينما كان اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا يشارك في المباراة يوم الأربعاء الماضي، تعرض منزله للسرقة حسبما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكانت شريكة راموس، بيلار روبيو، أيضا خارج المنزل، مما يعني أن أطفالهما الأربعة ومربياتهم كانوا بمفردهم في المنزل عندما تعرضوا للسرقة.

وسرق اللصوص بعض الملابس الفاخرة والساعات باهظة الثمن بخلاف مبالغ مالية، وفتحت الشرطة تحقيقا لمحاولة العثور على اللصوص.

ولا يُعتقد أن الحادث كان عنيفًا، حيث لم تقع إصابات بين الأطفال التي تتراوح أعمارهم من 3 إلى 8 سنوات، أو المربيتين اللتين تعتنيان بهم.

ولم تكن تلك الواقعة الأولى منها في إشبيلية، حيث سبق راموس كل من سوسو وخافيير هيرنانديز اللذان تعرضا للسرقة أيضًا خلال السنوات الأربع الماضية.

يذكر أن راموس نفسه سبق أن تعرض لمنزله للسرقة في العاصمة الإسبانية مدريد عام 2012.