لبنان وإسرائيل يتبادلان إلقاء القنابل على الحدود

تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل، اليوم الأربعاء، وتبادلت القوات اللبنانية والإسرائيلية إلقاء القنابل الدخانية والصوتية عند الخط الأزرق على الحدودي.

وقال الجيش اللبناني، في تغريده عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "أقدمت دورية للعدو الإسرائيلي على إطلاق قنابل دخانية نحو دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة-الجنوب".

أقدمت دورية للعدو الإسرائيلي على إطلاق قنابل دخانية نحو دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة-الجنوب، وقد رد عناصر الجيش بإطلاق قنابل دخانية نحو عناصر العدو.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/BDvntqm9vr — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 27, 2023

وتابع الجيش اللبناني: "رد عناصر الجيش بإطلاق قنابل دخانية نحو عناصر العدو".

ويخيم التوتر على طول الحدود اللبنانية بعد قيام إسرائيل مؤخرًا بفرض سيطرتها على الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، وبذلك أصبحت البلدة بكاملها تحت سيطرتها، وبنت جدارًا إسمنتيًا حول البلدة.