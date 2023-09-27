اليوم.. السيناتور الأمريكي مينينديز وزوجته أمام القضاء بتهمة تلقي رشى

يَمثل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور روبرت مينينديز، أمام المحكمة، اليوم الأربعاء؛ لمواجهة اتهامات بتلقّي رشاوى من 3 رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

المدعون الاتحاديون في مانهاتن، وجهوا تهمًا إلى مينينديز وزوجته الأسبوع الماضي، بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات، مقابل استغلال نفوذه لمساعدة 3 رجال أعمال هم خوسيه أوريبي، وفريد دايبس، في حين دفع رجل الأعمال الثالث، وائل حنا ببراءته أمس الثلاثاء.

فيما أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن المبالغ النقدية التي عثر عليها بمنزله هي مدخرات شخصية وليست رشى.

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ويزعم ممثلو الادعاء في وزارة العدل أن روبرت مينينديز وزوجته قد قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل مساعدات لرجال أعمال، فيما نفى الزوجان هذه الاتهامات.

وتنحى مينينديز السيناتور عن ولاية نيوجيرسي عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه سيبقى في المجلس ويدافع عن نفسه في مواجهة تلك الاتهامات.

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